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Более 430 детей в Украине уже стали жертвами российского вторжения

437 детей стали жертвами российского вторжения в Украину (ИНФОГРАФИКА)

20 ноя 2022, 09:33
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В Україні жертвами повномасштабного російського вторгнення стали вже 437 дітей, ще щонайменше 838 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.





Про це сьогодні, 20 листопада, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 424;
  • Харківській області — 266;
  • Київській області — 117;
  • Миколаївській області — 77;
  • Запорізькій області — 75;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 64;
  • Херсонській області — 64;
  • Дніпропетровській області — 32.

Зокрема, вчора, 19 листопада, внаслідок обстрілу ворогом міста Вугледар Донецької області отримав поранення 15-річний підліток.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 719 закладів освіти, з них 332 зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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