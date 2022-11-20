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Понад 430 дітей в Україні вже стали жертвами російського вторгнення
437 дітей стали жертвами російського вторгнення в Україну (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n176984-437-ditey-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu-infografika.htmlРакурс
В Україні жертвами повномасштабного російського вторгнення стали вже 437 дітей, ще щонайменше 838 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Про це сьогодні, 20 листопада, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 424;
- Харківській області — 266;
- Київській області — 117;
- Миколаївській області — 77;
- Запорізькій області — 75;
- Чернігівській області — 68;
- Луганській області — 64;
- Херсонській області — 64;
- Дніпропетровській області — 32.
Зокрема, вчора, 19 листопада, внаслідок обстрілу ворогом міста Вугледар Донецької області отримав поранення 15-річний підліток.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 719 закладів освіти, з них 332 зруйновані повністю.
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