Понад 430 дітей в Україні вже стали жертвами російського вторгнення

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В Україні жертвами повномасштабного російського вторгнення стали вже 437 дітей, ще щонайменше 838 дітей отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це сьогодні, 20 листопада, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 424;

Харківській області — 266;

Київській області — 117;

Миколаївській області — 77;

Запорізькій області — 75;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 64;

Херсонській області — 64;

Дніпропетровській області — 32.

Зокрема, вчора, 19 листопада, внаслідок обстрілу ворогом міста Вугледар Донецької області отримав поранення 15-річний підліток.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 719 закладів освіти, з них 332 зруйновані повністю.