путин признал, что россияне уже не верят пропаганде кремля. Фото:

https://racurs.ua/n177010-putin-priznal-chto-rossiyane-uje-ne-veryat-propagande-kremlya-o-voyne-isw.html

Ракурс

Російський диктатор володимир путін визнав, що більшість громадян рф вже не довіряють заявам кремля та міноборони щодо перебігу війни проти України.

Саме тому він подвоїв підтримку військових кореспондентів. Очільник країни-агресора також підтвердив, що мілблогери продовжують мати вплив на населення, яке вважає їх достовірним джерелом інформації. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Це свідчить про те, що путін вважає збереження підтримки принаймні певної помітної частини російського населення центром тяжіння для воєнних зусиль, — зазначають експерти.

У звіті зазначається, що російський президент навіть готовий терпіти незначну критику від мілблогерів, яких вважає лояльними, аби продовжувати кидати на війну проти України все більше ресурсів.

Зараз путін захистив мілблогерів від нападів російського мігоборони і їхню незалежність, незважаючи на те, що він посилює утиски і цензуру по всій росії. Однак невідомо, як відреагує диктатор, якщо ці блогери почнуть його критикувати на фоні невдач російської армії.

Популярність мілблогерів, ймовірно, є прямим результатом нездатності кремля встановити ефективну присутність у Telegram, що випливає із загальної нездатності путіна підготувати населення рф до тривалої війни, — вважають в ISW.

В Інституті вивчення війни вважають, що путін продовжує подвоювати підтримку незалежності публікацій мілблогерів навіть тоді, коли посилює зусилля з мобілізації російського населення на війну. Ці два явища майже напевно пов’язані між собою.

Нагадаємо, в ISW заявляли, що попри заяви російських чиновників, паралельно з осіннім призовом в рф, триває «часткова» мобілізація. Незабаром, імовірно, упродовж місяця офіційно буде оголошена нова хвиля мобілізації.