ВСУ уничтожили за сутки сотни оккупантов. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n177014-sotni-okkupantov-besslavno-pogibli-za-sutki-v-ukraine-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною зростають з кожним днем.

За неділю, 20 листопада, ворог втратив 390 солдатів, шість танків, п’ять бойових броньованих машин, дві артилерійські системи та сім одиниць автомобільної техніки. Про це 21 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 листопада орієнтовно склали:

особового складу — близько 84 тис. 600 (+390) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 892 (+6) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 822 (+5) од,

артилерійських систем — 1 тис. 870 (+2) од,

РСЗВ — 393 (+0) од,

засоби ППО — 209 (+0) од,

літаків — 278 (+0) од,

гелікоптерів — 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 537 (+0),

крилаті ракети — 480 (+0),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 378 (+7) од,

спеціальна техніка — 161 (+0).

Нагадаємо, 19 листопада в районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області російські загарбники втратили понад 100 осіб пораненими.