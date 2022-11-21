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ЗСУ знищили за добу сотні окупантів. Фото: Генштаб

Сотні окупантів безславно загинули за добу в Україні (ІНФОГРАФІКА)

21 лис 2022, 11:18
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Військові втрати російської федерації у війні з Україною зростають з кожним днем.





За неділю, 20 листопада, ворог втратив 390 солдатів, шість танків, п’ять бойових броньованих машин, дві артилерійські системи та сім одиниць автомобільної техніки. Про це 21 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 84 тис. 600 (+390) осіб ліквідовано,
  • танків — 2 тис. 892 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 5 тис. 822 (+5) од,
  • артилерійських систем — 1 тис. 870 (+2) од,
  • РСЗВ — 393 (+0) од,
  • засоби ППО — 209 (+0) од,
  • літаків — 278 (+0) од,
  • гелікоптерів — 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 537 (+0),
  • крилаті ракети — 480 (+0),
  • кораблі/катери — 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 378 (+7) од,
  • спеціальна техніка — 161 (+0).

ЗСУ знищили за добу сотні окупантів. Інфографіка: Генштаб

Нагадаємо, 19 листопада в районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області російські загарбники втратили понад 100 осіб пораненими.

Джерело: Ракурс


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