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ЗСУ знищили за добу сотні окупантів. Фото: Генштаб
Сотні окупантів безславно загинули за добу в Україні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n177014-sotni-okupantiv-bezslavno-zagynuly-za-dobu-v-ukrayini-infografika.htmlРакурс
Військові втрати російської федерації у війні з Україною зростають з кожним днем.
За неділю, 20 листопада, ворог втратив 390 солдатів, шість танків, п’ять бойових броньованих машин, дві артилерійські системи та сім одиниць автомобільної техніки. Про це 21 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 21 листопада орієнтовно склали:
- особового складу — близько 84 тис. 600 (+390) осіб ліквідовано,
- танків — 2 тис. 892 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 5 тис. 822 (+5) од,
- артилерійських систем — 1 тис. 870 (+2) од,
- РСЗВ — 393 (+0) од,
- засоби ППО — 209 (+0) од,
- літаків — 278 (+0) од,
- гелікоптерів — 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 537 (+0),
- крилаті ракети — 480 (+0),
- кораблі/катери — 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 378 (+7) од,
- спеціальна техніка — 161 (+0).
Нагадаємо, 19 листопада в районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області російські загарбники втратили понад 100 осіб пораненими.
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