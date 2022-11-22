Кинбурнская коса – ключ к Крыму, считают в ISW

https://racurs.ua/n177046-kinburnskaya-kosa-kluch-k-krymu-schitaut-v-isw.html

Ракурс

Контроль над Кінбурнською косою, що на узбережжі Чорного моря, дозволив би Україні послабити російські удари по західному узбережжю Чорного моря та посилити власну морську присутність.

За інформацією Сил оборони Півдня, українські сили в умовах інформаційної тиші проводять військову операцію на Кінбурнській косі. Ця вузька ділянка суші — остання ділянка території, окупована російськими військами в Миколаївській області.

Відхід російських військ із правого берега Херсонської області дозволить ЗСУ взяти під вогневий контроль сухопутний міст у Крим — дороги, по яких росія постачає свої війська, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни у звіті за 21 листопада.

Кінбурнська коса знаходиться всього за 4 км через протоку від Очакова і дозволяє контролювати вхід у Дніпро та Південний Буг, а також до Миколаївського та Херсонського міських портів. Російські сили використовують позиції на Кінбурнській косі для завдання планових ракетно-артилерійських ударів по українських позиціях в Очакові, на півдні Миколаївської області та інших районах уздовж контрольованого Україною узбережжя Чорного моря.

Коса також знаходиться поза 25 км зони досяжності артилерійських знарядь калібру 152 мм, зосереджених на лівому березі Дніпра.