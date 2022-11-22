Шторм не позволяет россиянам закрепиться на Кинбурнской косе

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На території Кінбурнської коси все ще є ворожі війська, тому не можна назвати це місце сірою зоною.

Про це заявила керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталя Гуменюк. В ЗСУ закликають зберігати інформаційну тишу щодо подій на косі.

Нам допомагає море. Операція «Кінбурн» триває - шторм не дозволяє окупантам закріпитися на косі, — розповіла керівник прес-центру ОК «Південь» Наталія Гуменюк.

Вона уточнила, що коса не передбачає розташування великої кількості будівель, де можна закріпитися та втриматися.

Слід пам’ятати, що Кінбурнська коса поєднується з тимчасово окупованою частиною лівобережжя Херсонщини, і це дозволяє ворогу підтягувати резерви, — підкреслила Гуменюк і нагадала про режим тиші щодо операції.

Контроль над Кінбурнською косою, що на узбережжі Чорного моря, дозволив би Україні послабити російські удари по західному узбережжю Чорного моря та посилити власну морську присутність.

Специфіка ситуації полягає у географічних особливостях. Підтягування туди сил ворог здійснює з тієї території, яка тимчасово окупована, тому ворог може собі дозволяти поновляти резерви навіть після того, як ми завдаємо ураження. Але ми продовжуємо бойову роботу. Щойно буде результат, ми про нього прозвітуємо", — повідомила Гуменюк.

19 листопада ЗСУ завдали удару по Кінбурнському півострову — останній окупованій рф території Миколаївської області, що на іншому березі Дніпровської затоки. На Кінбурнській косі уражено район зосередження живої сили, озброєння та техніки противника. Саме звідти окупанти обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані.