рф повредила ракетами почти все ТЭС и ГЭС в Украине. Фото: pravda.com

https://racurs.ua/n177067-raketnye-udary-rossii-povredili-vse-tes-i-ges-v-ukraine-ukrenergo.html

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Масовані ракетні атаки рф на українську енергетичну систему призвели до того, що в Україні практично не залишилося неушкоджених великих теплових і гідроелектростанцій.

Також були уражені всі вузлові підстанції «Укренерго». Кожна важлива підстанція зазнавала атак, деякі по три, п’ять та навіть вісім разів поспіль. Про це 22 листопада голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив на брифінгу, який транслювався в YouTube.

Масштаб руйнувань колосальний. Після кожної масованої ракетної атаки потрібен певний час, щоб спочатку заживити більшість споживачів, — зазначив він.

За його словами, графіки аварійних відключень світла запроваджуються відразу після ракетних ударів. Це роблять для того, щоб стабілізувати роботу енергетичної системи. Зараз ситуація з графіками відключень електроенергії є стабільною. Однак планові відключення необхідні, бо вони пов’язані із дефіцитом її виробництва, що спричинено обстрілами.

Енергосистема наразі не може згенерувати стільки електроенергії, скільки споживачі хотіли би спожити, — наголосив Кудрицький.

Нагадаємо, представники постачальника енергоресурсів YASNO 21 листопада заявили, що Україна швидше за все житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня 2023 року.