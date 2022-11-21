Енергетики мають невтішні прогнози щодо відключень світла

https://racurs.ua/ua/n177037-energetyky-maut-nevtishni-prognozy-schodo-vidkluchen-svitla.html

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Україна швидше за все житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

Про це заявив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

Сьогодні знову маємо різні відключення: починали зі стабілізаційного графіка, але вдень отримали нові обмеження від «Укренерго» та відключаємось і екстрено. Максимальні обмеження за сьогодні — 391 МВт, відключено понад 953 тис. клієнтів.

Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально намагаються завершити відновлення ще більших холодів. І хоча зараз відключень поменшало, я хочу, щоб усі розуміли: швидше за все, жити в режимі відключень українцям доведеться як мінімум до кінця березня.

Коваленко описав кілька можливих сценаріїв розвитку подій.

Базовий сценарій такий: якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електроенергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими.

За словами виконавчого директора YASNO, позитивний сценарій такий:

Нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, матимемо достатньо електроенергії, тому зможемо відмовитися від відключень взагалі.

Негативний сценарій буде в тому випадку, якщо мережа сильно постраждає внаслідок атак. Тоді доведеться залучити не лише погодинні стабілізаційні відключення, а й екстрені, за яких «світла може не бути дуже тривалим часом», визнав Коваленко.