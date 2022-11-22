Армия рф перегруппировывается на оккупированных территориях. Фото:

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Ракурс

Російські загарбники укріплюють свої позиції на окупованих територіях та перегруповуються.

Зокрема, на Криворізькому та Херсонському напрямках ворог веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Водночас окупанти не припиняють обстрілювати позиції українських сил та населені пункти на правому березі Дніпра. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 22 листопада.

А в місті Єнакієве, що на Донеччині, триває підготовка примусово мобілізованих з території тимчасово окупованого регіону до лав зс рф. Так званих інструкторів розмістили у приміщенні місцевого політехнічного технікуму, де, одночасно, навчаються студенти.

Загарбники нарощують війська у Дебальцевому. У цей населений пункт перемістили окремі підрозділи з території чеченської республіки та зі складу приватної військової компанії «вагнер».

Перегруповується ворог й у районі населеного пункту Молочанськ Запорізької області. За наявною інформацією, вивільнено окремі позиції та знято окремі блокпости.

Нагадаємо, росіяни продовжують зводити фортифікаційні оборонні споруди у Бєлгородській області на кордоні з Україною. Місцева влада заявила, що оборонні рубежі формуються через напружену ситуацію в регіоні, зокрема численні обстріли.