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Ракурс
Росіяни укріплюють “лінію оборони” в Бєлгородській області

Бєлгород, спиш? Росіяни укріплюють пірамідками лінію оборони поблизу України (ФОТО)

22 лис 2022, 12:06
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Росіяни продовжують зводити фортифікаційні оборонні споруди у Бєлгородській області на кордоні з Україною.





Губернатор цього регіону в’ячеслав гладков опублікував нові кадри з будівництва «лінії оборони» і заявив, що оборонні рубежі формуються через напружену ситуацію в регіоні, зокрема численні обстріли.

Росіяни укріплюють “лінію оборони” в Бєлгородській області

За словами Гладкова, роботи на різних ділянках ведуть із квітня цього року та «виконують у великому обсязі».

На опублікованих російським губернатором фото зафіксовані викопані рови на пересічній місцевості і встановлення вздовж дороги протитанкових надовб — бетонних конструкцій у формі піраміди. На фото видно, що одна з викопаних траншей заповнена водою, ймовірно, її затопили ґрунтові води.

Росіяни укріплюють “лінію оборони” в Бєлгородській області

У жовтні росія демонстративно почала показувати процес будівництва так званої «лінії оборони» в Бєлгородській області поблизу кордону з Україною.

Тоді на фото і відео було зафіксовано викладення бетонних «пірамідок» у дві лінії на відстані 2−3 метри одна від іншої без закопування в ґрунт. Росіяни стверджували, що ці фортифікаційні оборонні споруди будуть об'єднані в ешелоновану оборону і таких ліній буде кілька.

Росіяни укріплюють “лінію оборони” в Бєлгородській області

Рашисти планували продовженням так званої «лінії Вагнера», яку росіяни восени почали зводити на окупованій частині Луганщини.

На початку листопада «Ракурс» писав, що росіяни риють траншеї у північній частині анексованого Криму. Минулого місяця вони підготували додаткові укріплення на Чонгарському перешийку, а зараз будують нову лінію оборони у районі тимчасово окупованого міста Армянськ.

Джерело: Ракурс


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