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Ракурс
Армия рф обстреляла родильное отделение в Запорожье, погиб младенец

Армия рф обстреляла родильное отделение в Запорожье, погиб младенец

23 ноя 2022, 08:50
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Воєнні злочинці росії минулої ночі здійснили ракетний обстріл пологового відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області — внаслідок обстрілу загинуло немовля.





Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця — вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ, — вказав Старух.

Він додав, що на місці «прильоту» працюють рятувальники.

Нагадаємо, 21 листопада у Запорізькій області підтверджено знищення ворожих зенітного ракетного комплексу С-300 та п’яти одиниць військової техніки різного типу в районі населеного пункту Пологи. Окрім того, 40 солдат рф дістали поранення. Неподалік Веселого Запорізької області було знищено блокпост окупантів, 15 військовослужбовців стали «300». У Мелітополі втрати противника склали до 30 осіб пораненими.

Источник: Ракурс


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