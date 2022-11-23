Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Армія рф обстріляла пологове відділення на Запоріжжі, загинуло немовля

Армія рф обстріляла пологове відділення на Запоріжжі, загинуло немовля

23 лис 2022, 08:50
999

Воєнні злочинці росії минулої ночі здійснили ракетний обстріл пологового відділення Вільнянської лікарні у Запорізькій області — внаслідок обстрілу загинуло немовля.





Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Вночі російські потвори обстріляли величезними ракетами маленьке пологове відділення Вільнянської лікарні. Горе переповняє наші серця — вбито немовля, яке щойно з’явилося на білий світ, — вказав Старух.

Він додав, що на місці «прильоту» працюють рятувальники.

Нагадаємо, 21 листопада у Запорізькій області підтверджено знищення ворожих зенітного ракетного комплексу С-300 та п’яти одиниць військової техніки різного типу в районі населеного пункту Пологи. Окрім того, 40 солдат рф дістали поранення. Неподалік Веселого Запорізької області було знищено блокпост окупантів, 15 військовослужбовців стали «300». У Мелітополі втрати противника склали до 30 осіб пораненими.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів