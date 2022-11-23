Свыше 400 солдат, 10 ББМ и артиллерийских систем потерял враг за сутки - Генштаб

https://racurs.ua/n177089-svyshe-400-soldat-10-bbm-i-artilleriyskih-sistem-poteryal-vrag-za-sutki-genshtab.html

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Втрати росії у війні проти України за минулу добу склали ще 410 солдатів. Про це вранці 23 листопада повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках, — йдеться у повідомленні Генштабу.