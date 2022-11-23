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Понад 400 солдат, 10 ББМ і артилерійських систем втратив ворог за добу - Генштаб
Понад 400 солдат, 10 ББМ і артилерійських систем втратив ворог за добу — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n177089-ponad-400-soldat-10-bbm-i-artyleriyskyh-system-vtratyv-vorog-za-dobu-genshtab.htmlРакурс
Втрати росії у війні проти України за минулу добу склали ще 410 солдатів. Про це вранці 23 листопада повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках, — йдеться у повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 23 листопада орієнтовно склали:
особового складу — близько 85 тис. 410 (410 солдатів рф за добу);
танків — 2 тис. 897 (дві одиниці),
бойових броньованих машин — 5 тис. 832 (п'ять одиниць),
артилерійських систем — 1 тис. 887 (п'ять одиниць),
автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 396 (три одиниці).
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