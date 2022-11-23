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Ракурс
Как сейчас выглядит «Азовсталь», показали жители Мариуполя

Как сейчас выглядит «Азовсталь», показали жители Мариуполя (ВИДЕО)

23 ноя 2022, 14:50
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Як зараз виглядає легендарний завод «Азовсталь» та територія навколо нього, показали мешканці тимчасово окупованого Маріуполя.





Знову окупанти завели платівку обіцянок, про «Азовсталь — зона мегатехнопарку». Причина зрозуміла. Більшість металургів в окупації без шансу на кваліфіковану роботу. Тому треба знову дарувати надію пустими обіцянками. Насправді, «Азовсталь» виглядає так. Дорога, яку напередодні війни було повністю відремонтовано — зараз дорога військової слави Гарнізону Маріуполя та наслідків росії, — так прокоментував постапокаліптичне відео радник мера міста Петро Андрющенко.

Источник: Ракурс


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