Як зараз виглядає «Азовсталь», показали жителі Маріуполя — війна рф проти України

Як зараз виглядає легендарний завод «Азовсталь» та територія навколо нього, показали мешканці тимчасово окупованого Маріуполя.

Знову окупанти завели платівку обіцянок, про «Азовсталь — зона мегатехнопарку». Причина зрозуміла. Більшість металургів в окупації без шансу на кваліфіковану роботу. Тому треба знову дарувати надію пустими обіцянками. Насправді, «Азовсталь» виглядає так. Дорога, яку напередодні війни було повністю відремонтовано — зараз дорога військової слави Гарнізону Маріуполя та наслідків росії, — так прокоментував постапокаліптичне відео радник мера міста Петро Андрющенко.