Потребности в электроэнергии обеспечены уже примерно на 50% - Укрэнергоhttps://racurs.ua/n177123-potrebnosti-v-elektroenergii-obespecheny-uje-na-okolo-50-ukrenergo.htmlРакурс
Україна продовжує ліквідовувати наслідки масштабної ракетної атаки, завданої рашистами вчора, 23 листопада.
Станом на 19.00 сьогоднішнього дня, 24 листопада, виробники електроенергії забезпечили вже близько 50% потреб споживання електрики. Проте дефіцит потужності в системі все ще 50%, тож графіки планових і аварійних відключень продовжать діяти. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС, — наголошують у компанії.
Зазначається, що атомні електростанції, які забезпечували половину виробництва електроенергії України, після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно — це технологічна необхідність.
Наслідки вчорашньої ракетної атаки відчувають всі регіони України, тож наразі неможливо назвати жодних точних термінів повного відновлення, наголошують в «Укренерго».
Передусім енергоживлення подається на об'єкти критичної інфраструктури:
- газорозподільчі мережі;
- водоканали;
- очисні споруди;
- лікарні.
Триває поступове заживлення побутових споживачів.
Після вчорашньої російської ракетної атаки в енергосистемі відбулася системна аварія. Були уражені важливі енергетичні обʼєкти. Спрацювала автоматика. Після таких аварій відновлення триває довше, ніж в тому випадку, коли відключення здійснюють диспетчери, — наголошують в «Укренерго».