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Ракурс
Україна відновлюється після блекауту

Потреби в електроенергії забезпечені вже приблизно на 50% - Укренерго

24 лис 2022, 20:15
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Україна продовжує ліквідовувати наслідки масштабної ракетної атаки, завданої рашистами вчора, 23 листопада.





Станом на 19.00 сьогоднішнього дня, 24 листопада, виробники електроенергії забезпечили вже близько 50% потреб споживання електрики. Проте дефіцит потужності в системі все ще 50%, тож графіки планових і аварійних відключень продовжать діяти. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС, — наголошують у компанії.

Зазначається, що атомні електростанції, які забезпечували половину виробництва електроенергії України, після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно — це технологічна необхідність.

Наслідки вчорашньої ракетної атаки відчувають всі регіони України, тож наразі неможливо назвати жодних точних термінів повного відновлення, наголошують в «Укренерго».

Передусім енергоживлення подається на об'єкти критичної інфраструктури:

  • газорозподільчі мережі;
  • водоканали;
  • очисні споруди;
  • лікарні.

Триває поступове заживлення побутових споживачів.

Після вчорашньої російської ракетної атаки в енергосистемі відбулася системна аварія. Були уражені важливі енергетичні обʼєкти. Спрацювала автоматика. Після таких аварій відновлення триває довше, ніж в тому випадку, коли відключення здійснюють диспетчери, — наголошують в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


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