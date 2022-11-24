Україна відновлюється після блекауту

https://racurs.ua/ua/n177123-potreby-v-elektroenergiyi-zabezpecheni-vje-na-blyzko-50-ukrenergo.html

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Україна продовжує ліквідовувати наслідки масштабної ракетної атаки, завданої рашистами вчора, 23 листопада.

Станом на 19.00 сьогоднішнього дня, 24 листопада, виробники електроенергії забезпечили вже близько 50% потреб споживання електрики. Проте дефіцит потужності в системі все ще 50%, тож графіки планових і аварійних відключень продовжать діяти. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Вже працює значна частина теплоелектростанцій та гідроелектростанцій, поступово набирають потужність всі атомні станції, за винятком окупованої Запорізької АЕС, — наголошують у компанії.

Зазначається, що атомні електростанції, які забезпечували половину виробництва електроенергії України, після вимушеної зупинки повертаються в робочий режим повільно — це технологічна необхідність.

Наслідки вчорашньої ракетної атаки відчувають всі регіони України, тож наразі неможливо назвати жодних точних термінів повного відновлення, наголошують в «Укренерго».

Передусім енергоживлення подається на об'єкти критичної інфраструктури:

газорозподільчі мережі;

водоканали;

очисні споруди;

лікарні.

Триває поступове заживлення побутових споживачів.