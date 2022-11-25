Потери россии в сутки - 430 солдат, танк и свыше 10 ББМ и беспилотников

https://racurs.ua/n177137-poteri-rossii-v-sutki-430-soldat-tank-i-svyshe-10-bbm-i-bespilotnikov.html

Ракурс

Ще 430 російських воєнних злочинців вдалося ліквідувати Збройним силам України за минулу добу. Генеральний штаб ЗСУ вранці повідомив про втрати ворога станом на 25 листопада.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках, — йдеться у повідомленні.

Загальні бойові втрати окупаційної армії з 24 лютого по 25 листопада орієнтовно склали: