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Втрати росії за добу — 430 солдат, танк і понад 10 ББМ та безпілотників
Втрати росії за добу — 430 солдат, танк і понад 10 ББМ та безпілотниківhttps://racurs.ua/ua/n177137-vtraty-rosiyi-za-dobu-430-soldat-tank-i-ponad-10-bbm-ta-bezpilotnykiv.htmlРакурс
Ще 430 російських воєнних злочинців вдалося ліквідувати Збройним силам України за минулу добу. Генеральний штаб ЗСУ вранці повідомив про втрати ворога станом на 25 листопада.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках, — йдеться у повідомленні.
Загальні бойові втрати окупаційної армії з 24 лютого по 25 листопада орієнтовно склали:
особового складу — близько 86 тис. 150 (+430 осіб за добу);
танків — 2 тис. 899 (+1);
бойових броньованих машин — 5 тис. 844 (+5);
артилерійських систем — 1 тис. 895 (+6);
Безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 553 (+6);
автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 404 (+4);
спеціальної техніки — 163 (+2).
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