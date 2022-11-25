Во что превратили дом россияне, жившие там во время оккупации

https://racurs.ua/n177145-vo-chto-prevratili-dom-rossiyane-jivshie-tam-vo-vremya-okkupacii-video.html

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Українці показали, в якому стані залишили після себе дім українців воєнні злочинці армії росії, які жили там під час окупації. Відеозапис наслідків перебування росіян 25 листопада оприлюднило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.