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Ракурс
Во что превратили дом россияне, жившие там во время оккупации

Во что превратили дом россияне, жившие там во время оккупации (ВИДЕО)

25 ноя 2022, 13:20
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Українці показали, в якому стані залишили після себе дім українців воєнні злочинці армії росії, які жили там під час окупації. Відеозапис наслідків перебування росіян 25 листопада оприлюднило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.





Вони звикли так жити, тому можете собі лише уявити, як вони живуть в своїх норах у себе на болотах, — додали у Страткомі.

Источник: Ракурс


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