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Во что превратили дом россияне, жившие там во время оккупации
Во что превратили дом россияне, жившие там во время оккупации (ВИДЕО)https://racurs.ua/n177145-vo-chto-prevratili-dom-rossiyane-jivshie-tam-vo-vremya-okkupacii-video.htmlРакурс
Українці показали, в якому стані залишили після себе дім українців воєнні злочинці армії росії, які жили там під час окупації. Відеозапис наслідків перебування росіян 25 листопада оприлюднило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.
Вони звикли так жити, тому можете собі лише уявити, як вони живуть в своїх норах у себе на болотах, — додали у Страткомі.
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