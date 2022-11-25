У що перетворили дім росіяни, які жили там під час окупації

https://racurs.ua/ua/n177145-u-scho-peretvoryly-dim-rosiyany-yaki-jyly-tam-pid-chas-okupaciyi-video.html

Ракурс

Українці показали, в якому стані залишили після себе дім українців воєнні злочинці армії росії, які жили там під час окупації. Відеозапис наслідків перебування росіян 25 листопада оприлюднило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.