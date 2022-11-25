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Ракурс
У що перетворили дім росіяни, які жили там під час окупації

У що перетворили дім росіяни, які жили там під час окупації (ВІДЕО)

25 лис 2022, 13:20
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Українці показали, в якому стані залишили після себе дім українців воєнні злочинці армії росії, які жили там під час окупації. Відеозапис наслідків перебування росіян 25 листопада оприлюднило у Телеграм Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.





Вони звикли так жити, тому можете собі лише уявити, як вони живуть в своїх норах у себе на болотах, — додали у Страткомі.

Джерело: Ракурс


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