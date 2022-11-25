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Ракурс
Мариуполь находится под российской оккупацией, фото: «Известия»

В Мариуполе оккупантов будут расселять в квартирах эвакуированных горожан (ФОТО)

25 ноя 2022, 14:52
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У Маріуполі окупаційна адміністрація видала указ про використання у своїх цілях квартир жителів міста, котрі перебувають в евакуації.





Про це сьогодні, 25 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Те, що за обіцянками окупантів ніколи не відбудеться — відбулося. А всі балачки про «маневренньІй фонд» («націоналізовані» готелі та гуртожитки, в яких окупанти обіцяли розселяти жителів міста «поки їхнє постійне житло не відновлять» — ред.) виявились казками, — наголошує Андрющенко.

Зазначається, що згідно з указом очільника донецьких терористів дениса пушиліна, всі квартири маріупольців в евакуації підлягають під розселення:

  • жителів міста, яки залишилися без житла;
  • цивільних та військових окупантів.

Законне право власності українців очікувано спотворено державним мародерством росії. Два в одному на прекрасному прикладі. Відповідь, чи кажуть окупанти правду та чи можна вірити їх заявам щодо дотримання прав українців, — наголошує Андрющенко.

Маріупольців, які постраждають в результаті цього «указу» окупантів, Андрющенко заспокоює - такі «папірці» не мають ніякого значення та за законом є нікчемними, тобто не створюють ніяких правових наслідків.

Все що можна вкрасти здебільше — вкрадено, — наголошує він. — Єдиним гарантом нашого повернення та встановлення верховенства права є ЗСУ. А тим, хто буде заселятись, враховуйте — ви незаконно займаєте чужу власність. Тимчасово. Ставтесь з повагою до того, що вам не належить. Бо інакше можливо настання кримінальної відповідальності.

Фрагмент "указу" окупантів, фото: Павло Андрющенко

Источник: Ракурс


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