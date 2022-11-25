У Маріуполі окупантів розселятимуть у квартирах евакуйованих містян (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177151-u-mariupoli-okupantiv-rozselyatymut-u-kvartyrah-evakuyovanyh-mistyan-foto.htmlРакурс
У Маріуполі окупаційна адміністрація видала указ про використання у своїх цілях квартир жителів міста, котрі перебувають в евакуації.
Про це сьогодні, 25 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Те, що за обіцянками окупантів ніколи не відбудеться — відбулося. А всі балачки про «маневренньІй фонд» («націоналізовані» готелі та гуртожитки, в яких окупанти обіцяли розселяти жителів міста «поки їхнє постійне житло не відновлять» — ред.) виявились казками, — наголошує Андрющенко.
Зазначається, що згідно з указом очільника донецьких терористів дениса пушиліна, всі квартири маріупольців в евакуації підлягають під розселення:
- жителів міста, яки залишилися без житла;
- цивільних та військових окупантів.
Законне право власності українців очікувано спотворено державним мародерством росії. Два в одному на прекрасному прикладі. Відповідь, чи кажуть окупанти правду та чи можна вірити їх заявам щодо дотримання прав українців, — наголошує Андрющенко.
Маріупольців, які постраждають в результаті цього «указу» окупантів, Андрющенко заспокоює - такі «папірці» не мають ніякого значення та за законом є нікчемними, тобто не створюють ніяких правових наслідків.
Все що можна вкрасти здебільше — вкрадено, — наголошує він. — Єдиним гарантом нашого повернення та встановлення верховенства права є ЗСУ. А тим, хто буде заселятись, враховуйте — ви незаконно займаєте чужу власність. Тимчасово. Ставтесь з повагою до того, що вам не належить. Бо інакше можливо настання кримінальної відповідальності.