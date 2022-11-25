Будинок на вулиці Київська, 53 у Маріуполі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n177150-bez-opalennya-ta-nadiyi-yak-jyve-budynok-u-mariupoli-v-ruyinah-yakogo-pohovani-ponad-100-ludey.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Маріуполі в руїнах будинку, розташованого за адресою вулиця Київська, 53, ще влітку були виявлені тіла понад 100 людей, загиблих за час повномасштабного російського вторгнення.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко сьогодні, 25 листопада, у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує, як цей будинок тепер продовжує своє життя.

Без опалення. Без ремонту. Без надії. Люди змушені жити на могильнику, — зазначає Андрющенко.

За словами радника мера, єдине «покращення» за місяці окупації для жителів будинку — була проведена ексгумація тіл загиблих.