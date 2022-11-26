Наиболее заминированную область назвали в Нацполиции

Херсонская область является наиболее заминированной, фото: «Ромны 24»

https://racurs.ua/n177200-naibolee-zaminirovannuu-oblast-nazvali-v-nacpolicii.html

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Херсонська область є найбільш замінованою серед усіх деокупованих територій України.

Про це сьогодні, 26 листопада, на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Сапери поліції вже обстежили майже 450 га звільнених територій області та вилучили більше 3,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Завдяки роботі розміновувачів вдалося врятувати сотні, а то й тисячі життів, — наголошує Клименко.

За його словами, на Херсонщині вже зафіксовано 578 воєнних злочинів, скоєних російськими військовими та їхніми пособниками.

Клименко зазначає, що на звільнених територіях регіону вже поновлено роботу семи підрозділів поліції, з них чотири — у самому Херсоні. На вулицях обласного центру чергують 44 патрулі, як автомобільні, так і піші.