Российские ракеты разрушили объект транспортной инфраструктуры в Кривом Роге

Рашисты атаковали ракетами Кривой Рог, фото: ZN,ua

https://racurs.ua/n177209-rossiyskie-rakety-razrushili-obekt-transportnoy-infrastruktury-v-krivom-roge.html

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Російські загарбники сьогодні, 27 листопада, вранці завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Кривий Ріг. Два ракетні удари. Влучення в об'єкт транспортної інфраструктури. Руйнування значні. Наслідки з’ясовуються, — зазначив він.

Також про значні руйнування, завдані російськими ракетами об'єкта транспортної інфраструктури Кривого Рогу повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Деталі інциденту наразі не розкривають.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти завдали ракетного удару по агропідприємству у передмісті Запоріжжя.