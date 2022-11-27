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Ракурс
Рашисти атакували ракетами Кривий Ріг, фото: ZN,ua

Російські ракети зруйнували об'єкт транспортної інфраструктури у Кривому Розі

27 лис 2022, 10:02
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Російські загарбники сьогодні, 27 листопада, вранці завдали ракетного удару по Кривому Рогу.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Кривий Ріг. Два ракетні удари. Влучення в об'єкт транспортної інфраструктури. Руйнування значні. Наслідки з’ясовуються, — зазначив він.

Також про значні руйнування, завдані російськими ракетами об'єкта транспортної інфраструктури Кривого Рогу повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Деталі інциденту наразі не розкривають.

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти завдали ракетного удару по агропідприємству у передмісті Запоріжжя.

Джерело: Ракурс


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