Російські ракети зруйнували об'єкт транспортної інфраструктури у Кривому Розі

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Рашисти атакували ракетами Кривий Ріг, фото: ZN,ua
Російські ракети зруйнували об'єкт транспортної інфраструктури у Кривому Розіhttps://racurs.ua/ua/n177209-rosiyski-rakety-zruynuvaly-obiekt-transportnoyi-infrastruktury-u-kryvomu-rozi.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 27 листопада, вранці завдали ракетного удару по Кривому Рогу.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Кривий Ріг. Два ракетні удари. Влучення в об'єкт транспортної інфраструктури. Руйнування значні. Наслідки з’ясовуються, — зазначив він.
Також про значні руйнування, завдані російськими ракетами об'єкта транспортної інфраструктури Кривого Рогу повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Деталі інциденту наразі не розкривають.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти завдали ракетного удару по агропідприємству у передмісті Запоріжжя.
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