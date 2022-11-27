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Наслідки російського обстрілу Запоріжжя, фото: Олександр Старух
Рашисти вночі обстріляли агропідприємство у передмісті Запоріжжя (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177206-rashysty-vnochi-obstrilyaly-agropidpryiemstvo-u-peredmisti-zaporijjya-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 листопада, знову обстріляли передмістя обласного центру Запорізької області.
Двоє ракет, ймовірно С-300, вдарили по території одного з агропідприємства. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що було чутно п’ять-шість вибухів.
В результаті вибухів ракет на агропідприємстві виникла пожежа, пошкоджено паркан та будівлю
Що ж, тварини вдарили по тваринах. Проте, на щастя, люди не постраждали, — зазначає Старух.
ЗМІ повідомляють, що, ймовірно, рашисти влучили у страусину ферму.
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