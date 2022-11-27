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Безработных украинцев привлекают к общественно полезным работам

2 тыс. безработных уже присоединились к «Армии восстановления» (ИНФОГРАФИКА)

27 ноя 2022, 11:06
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В Україні до виконання суспільно корисних робіт (СКР) у межах проекту «Армія відновлення» залучили вже понад 2 тис. безробітних.





Про це повідомляє прес-служба Державної служби зайнятості.

Зазначається, що найбільше до СКР безробітних залучили в таких регіонах:

  • Сумській області — 664 особи;
  • Київській області — 509 осіб;
  • Полтавській області — 313 осіб.
  • Донецькій області — 262 особи;
  • Чернігівській області — 209 осіб.

Зазначається, що безробітних залучають до таких робіт:

  • будівництва захисних споруд;
  • розвантаження та фасування гуманітарної допомоги;
  • розбору завалів.

Про активізацію механізму залучення безробітних до СКР в Мінекономіки повідомляли у жовтні. Тоді повідомлялося, що з безробітними укладатимуть строкові трудові договори, а за свою роботу вони отримуватимуть оплату в розмірі не нижче мінімальної зарплати (6,7 тис. грн), що в більшості випадків є вищим, ніж допомога з безробіття.

Источник: Ракурс


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