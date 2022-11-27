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Безробітних українців залучають до суспільно корисних робіт
2 тис. безробітних вже долучилися до «Армії відновлення» (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n177211-2-tys-bezrobitnyh-vje-doluchylysya-do-armiyi-vidnovlennya-infografika.htmlРакурс
В Україні до виконання суспільно корисних робіт (СКР) у межах проекту «Армія відновлення» залучили вже понад 2 тис. безробітних.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби зайнятості.
Зазначається, що найбільше до СКР безробітних залучили в таких регіонах:
- Сумській області — 664 особи;
- Київській області — 509 осіб;
- Полтавській області — 313 осіб.
- Донецькій області — 262 особи;
- Чернігівській області — 209 осіб.
Зазначається, що безробітних залучають до таких робіт:
- будівництва захисних споруд;
- розвантаження та фасування гуманітарної допомоги;
- розбору завалів.
Про активізацію механізму залучення безробітних до СКР в Мінекономіки повідомляли у жовтні. Тоді повідомлялося, що з безробітними укладатимуть строкові трудові договори, а за свою роботу вони отримуватимуть оплату в розмірі не нижче мінімальної зарплати (6,7 тис. грн), що в більшості випадків є вищим, ніж допомога з безробіття.
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