Безробітних українців залучають до суспільно корисних робіт

https://racurs.ua/ua/n177211-2-tys-bezrobitnyh-vje-doluchylysya-do-armiyi-vidnovlennya-infografika.html

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В Україні до виконання суспільно корисних робіт (СКР) у межах проекту «Армія відновлення» залучили вже понад 2 тис. безробітних.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби зайнятості.

Зазначається, що найбільше до СКР безробітних залучили в таких регіонах:

Сумській області — 664 особи;

Київській області — 509 осіб;

Полтавській області — 313 осіб.

Донецькій області — 262 особи;

Чернігівській області — 209 осіб.

Зазначається, що безробітних залучають до таких робіт:

будівництва захисних споруд;

розвантаження та фасування гуманітарної допомоги;

розбору завалів.

Про активізацію механізму залучення безробітних до СКР в Мінекономіки повідомляли у жовтні. Тоді повідомлялося, що з безробітними укладатимуть строкові трудові договори, а за свою роботу вони отримуватимуть оплату в розмірі не нижче мінімальної зарплати (6,7 тис. грн), що в більшості випадків є вищим, ніж допомога з безробіття.