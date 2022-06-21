Безробітних залучатимуть до суспільних робіт на час воєнного стану — уряд

https://racurs.ua/ua/n171939-bezrobitnyh-zaluchatymut-do-suspilnyh-robit-na-chas-voiennogo-stanu-uryad.html

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Офіційно зареєстрованих безробітних залучатимуть до виконання суспільно корисних робіт на час воєнного стану. Про це 21 червня під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, Кабмін запускає реформу сфери зайнятості, згідно з якою безробітні, які впродовж 30 днів не були працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт. Йдеться про розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій населених пунктів, ремонтні або сільськогосподарські роботи. Перелік робіт визначатиме місцева влада кожної області. За виконання такої роботи платитимуть 6 тис. 500 грн.

В умовах повномасштабної війни нам потрібно мобілізувати всі можливі ресурси для перемоги над російськими окупантами. Це стосується й організації роботи в тилу. Уряд сьогодні затвердить документ, який передбачає, що офіційно зареєстровані безробітні, які протягом 30 днів не працевлаштовані, залучатимуться до суспільно корисних робіт, — сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що праця безробітних оплачуватиметься — спочатку 6 тис. 500 грн, а з 1 жовтня 2022 року — 6 тис. 700 грн.

Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту, — сказав Шмигаль.

Окрім того, статус та виплати по безробіттю відтепер втрачаються, якщо людина перебуває за кордоном понад 30 днів під час воєнного стану.