Количество выпущенных по Украине российских ракет назвали в Воздушных силах

Россияне продолжают наносить ракетные удары по Украине, фото: «Слово и Дело»

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Ракурс

Рашисти запустили по Україні вже понад 4 тис. ракет.

Про це сьогодні, 27 листопада, в ефірі телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Понад 4 тис. уже випущено. Мова йде про ракети не всіх типів. Зрозуміло, що тут не рахуються С-300, РСЗВ, авіаційні ракети, які по нас запускають, такі як Х-59, Х-58, — зазначає Ігнат. — Кожний рахує ракети по-своєму, тому це справа невдячна. Йдеться про тисячі.

Він наголошує, що на збиття російських ракет Україна витратила «дійсно багато» боєкомплекту систем ППО.

Добре, що у нас є друзі на Заході, які мали на озброєнні ці комплекси — знаємо, що Словаччина надала нам один комплекс С-300 і відповідно до нього певну кількість боєкомплекту, — зазначив Ігнат.

Щодо застосовуваних рашистами відносно дешевих дронів-камікадзе «Шахід», то, за словами Ігната, вони мають такий негативний вплив на українську протиповітряну оборону:

розосереджують увагу (рашисти запускають їх у комплексі з ракетами, такими як X-101);

для їх ефективного збиття потрібно витрачати зенітні ракети.

Тому було прийняте — і партнерами нашими, і вищим військовим керівництвом — рішення щодо постачання таких систем, як Hawk, яких є доволі багато у світі, — зазначає Ігнат. — Це комплекс начебто морально застарілий, але ж хіба у нас новіша С-300 чи «Буки»? Ті ж самі 70-ті роки розробки. Hawk пройшов деяку модернізацію і він може допомогти знищувати саме БПЛА противника.

Ігнат наголошує, що на тлі зростання активності використання ворогом ударних БПЛА Україні слід нарощувати свої сили протиповітряної оборони.