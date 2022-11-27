Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины

Рашисты ударили по линии, питающей электроэнергией Херсон — ОВА

27 ноя 2022, 13:43
999

Російські загарбники продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона.





Сьогодні, 27 листопада, вони поцілили в лінії електропередач, які живлять обласний центр. Фахівці «Херсонобленерго» вже працюють над відновленням пошкоджених ліній. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Чиновник наголошує, що в місті після знищення росіянами в ході відступу енергетичної інфраструктури вже почало з’являтися світло — електроенергію у своїх оселях вже мали 5% херсонців.

Такі підлі атаки ворога нас не зламають! Далі працюємо над поверненням електропостачання на Херсонщину, — наголошує Янушевич.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров