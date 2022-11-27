Рашисти продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України

https://racurs.ua/ua/n177215-rashysty-vdaryly-po-liniyi-yaka-jyvyt-elektroenergiieu-herson-ova.html

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Російські загарбники продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона.

Сьогодні, 27 листопада, вони поцілили в лінії електропередач, які живлять обласний центр. Фахівці «Херсонобленерго» вже працюють над відновленням пошкоджених ліній. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Чиновник наголошує, що в місті після знищення росіянами в ході відступу енергетичної інфраструктури вже почало з’являтися світло — електроенергію у своїх оселях вже мали 5% херсонців.