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Ракурс
Рашисти продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України

Рашисти вдарили по лінії, яка живить електроенергією Херсон — ОВА

27 лис 2022, 13:43
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Російські загарбники продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона.





Сьогодні, 27 листопада, вони поцілили в лінії електропередач, які живлять обласний центр. Фахівці «Херсонобленерго» вже працюють над відновленням пошкоджених ліній. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Чиновник наголошує, що в місті після знищення росіянами в ході відступу енергетичної інфраструктури вже почало з’являтися світло — електроенергію у своїх оселях вже мали 5% херсонців.

Такі підлі атаки ворога нас не зламають! Далі працюємо над поверненням електропостачання на Херсонщину, — наголошує Янушевич.

Джерело: Ракурс


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