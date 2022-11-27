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Ракурс
80% потреб в електроенергії вже забезпечено виробниками

Потреби в електроенергії вже забезпечені на 80% - Укренерго

27 лис 2022, 11:35
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Україна відновлюється після сьомої масштабної атаки росіян на енергетичну інфраструктуру.





Станом на 11.00 сьогоднішнього дня, 27 листопада, виробники електроенергії покривають вже майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів, — зазначають у компанії.

Режим обмеження споживання продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%.

Звертаємо увагу, що «Укренерго» доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, перевищувати який не можна. Обленерго самостійно визначає види відключень — аварійні чи планові — і безпосередньо їх застосовує, — наголошують в «Укренерго».

За таких обставин українців закликають продовжувати ощадливо використовуючи електроенергію.

Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об'єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою, — наголошують в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


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