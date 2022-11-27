В ближайшие недели темпы продвижения украинской армии возрастут - Институт изучения войны

https://racurs.ua/n177220-v-blijayshie-nedeli-tempy-prodvijeniya-ukrainskoy-armii-vozrastut-institut-izucheniya-voyny.html

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Інтенсивність бойових дій в Україні зросте після похолодання у найближчі тижні.

За даними аналітиків, військові операції вздовж лінії фронту в Україні останніми днями сповільнилися через погіршення погодних умов.

Найближчими тижнями їхній загальний темп може зрости. Причиною тому буде підмерзання ґрунту і, відповідно, можливість просування, йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 26 листопада.

За прогнозами метеорологів, наприкінці листопада — на початку грудня на північному сході України очікується похолодання. Це означає, що ґрунт достатньо промерзне для пересування військової техніки та особового складу.

Водночас експерти ISW вказують, що не мають точних відомостей, що підтверджують, що сторони конфлікту готуються до наступу після зміни погодних умов.

У росії та на окупованих територіях готуються до прихованої мобілізації з 10 грудня, повідомили 27 листопада у Генштабі.