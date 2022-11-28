Армия россии рассматривает перспективу контрнаступления ВСУ через Днепр как серьезную угрозу. Фото:

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Російські окупанти очікують, що ЗСУ можуть перетнути річку Дніпро і провести контрнаступальні операції на сході Херсонської області.

Загарбники сприймають перспективу українського контрнаступу у цьому напрямку як серйозну загрозу. Набір укріплень російської армії на Кінбурнській косі та навколо неї вказує на те, що агресор не планує утримувати позиції на самій Косі, якщо українські військові почнуть наступати. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 28 листопада

Найбільш ймовірно, росіяни очікують, що українці звільнять Кінбурнську косу та мають намір перешкодити їм просунутися до материкової частини Херсонської області й захищатися на території, що безпосередньо оточує з'єднання Коси з материковою частиною області, — вважають аналітики.

За словами фахівців, рівневі лінії оборони у цьому регіоні забезпечують російські сили кількома резервними позиціями. Оборона росіян поблизу Кінбурнської коси свідчить про те, що армія рф стурбована тим, що ЗСУ можуть закріпитися на Косі або поблизу неї та використовувати її як базу для наступу із заходу.

Нагадаємо, на Сватівському напрямку армія росії встановлює ДОТи — довготривалі оборонні точки з залізобетонних секцій. Також цей напрямок окупанти посилили танками Т-90М «Прорыв».