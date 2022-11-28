Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ССО филигранно уничтожили русскую пехоту. Фото: Генштаб ВСУ

Филигранное уничтожение российской пехоты показали на видео

28 ноя 2022, 13:19
999

Спецпризначенці Збройних сил України нещадно б’ють російських ворогів по всій лінії фронту.





А на окупантів, які перечікують обстріли української артилерії в окопах, вдало полюють дрони, які скидають на них боєприпаси. Про це 28 листопада повідомила прес-служба Командування Сил спеціальних операцій у Facebook.

Оператори ССО України безперестанку знищують ворога на зайнятих ним позиціях не лише за допомогою «класичних» вогневих засобів, а й використовуючи БПЛА, — йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, як росіяни намагаються перечекати обстріли в укритті, але це їм не вдається. Показана на відео ефективна робота велася на східному напрямку фронту.

Нагадаємо, 27 листопада в Сухопутних військах ЗСУ продемонстрували, як легендарні американські гаубиці M777 (на прізвисько «Три сокири») нищать російських ворогів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров