ССО філігранно знищили російську піхоту. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n177248-filigranne-znyschennya-rosiyskoyi-pihoty-pokazaly-na-video.html

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Спецпризначенці Збройних сил України нещадно б’ють російських ворогів по всій лінії фронту.

А на окупантів, які перечікують обстріли української артилерії в окопах, вдало полюють дрони, які скидають на них боєприпаси. Про це 28 листопада повідомила прес-служба Командування Сил спеціальних операцій у Facebook.

Оператори ССО України безперестанку знищують ворога на зайнятих ним позиціях не лише за допомогою «класичних» вогневих засобів, а й використовуючи БПЛА, — йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах можна побачити, як росіяни намагаються перечекати обстріли в укритті, але це їм не вдається. Показана на відео ефективна робота велася на східному напрямку фронту.

Нагадаємо, 27 листопада в Сухопутних військах ЗСУ продемонстрували, як легендарні американські гаубиці M777 (на прізвисько «Три сокири») нищать російських ворогів.