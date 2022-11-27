Сухопутні війська продемонстрували роботу легендарних американських гаубиць M777

https://racurs.ua/ua/n177236-suhoputni-viyska-prodemonstruvaly-robotu-legendarnyh-amerykanskyh-gaubyc-m777-foto-video.html

Ракурс

В Сухопутних військах продемонстрували, як легендарні американські гаубиці M777 (на прізвисько «Три сокири») нищать ворога.

Роботи у наших артилеристів стабільно багато. Отримали ціль, навелися, відпрацювали — і вже чекають нового завдання. І так практично цілодобово. Цього разу захисники вели вогонь по піхоті російських загарбників, яка намагалася піти у наступ. Два-три точні постріли — й ентузіазм ворога знімає як рукою, — прокоментував відео генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«За Жору», — пишуть на одному зі снарядів бійці. Українські військові активно застосовують 155-міліметрову гаубицю М777, яку передали країни Заходу, повідомляється у репортаж «Радіо Свобода» з фронту.

Саме завдяки цим гарматам ЗСУ успішно продовжують протистояти активним спробам атаки російської армії. Через мокрий сніг та рясний дощ під ногами суцільне багно. Але українські артилеристи працюють.