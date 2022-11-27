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Ракурс
Сухопутні війська продемонстрували роботу легендарних американських гаубиць M777

Сухопутні війська продемонстрували роботу легендарних американських гаубиць M777 (ФОТО, ВІДЕО)

27 лис 2022, 21:27
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В Сухопутних військах продемонстрували, як легендарні американські гаубиці M777 (на прізвисько «Три сокири») нищать ворога.





Роботи у наших артилеристів стабільно багато. Отримали ціль, навелися, відпрацювали — і вже чекають нового завдання. І так практично цілодобово. Цього разу захисники вели вогонь по піхоті російських загарбників, яка намагалася піти у наступ. Два-три точні постріли — й ентузіазм ворога знімає як рукою, — прокоментував відео генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

«За Жору», — пишуть на одному зі снарядів бійці. Українські військові активно застосовують 155-міліметрову гаубицю М777, яку передали країни Заходу, повідомляється у репортаж «Радіо Свобода» з фронту.

Сухопутні війська продемонстрували роботу легендарних американських гаубиць M777

Саме завдяки цим гарматам ЗСУ успішно продовжують протистояти активним спробам атаки російської армії. Через мокрий сніг та рясний дощ під ногами суцільне багно. Але українські артилеристи працюють.

Сухопутні війська продемонстрували роботу легендарних американських гаубиць M777

Сухопутні війська продемонстрували роботу легендарних американських гаубиць M777

Джерело: Ракурс


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