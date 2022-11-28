Реактивный артиллерийский боеприпас GLSDB. Фото: saab.com

https://racurs.ua/n177250-boeing-hochet-peredat-ukraine-snaryady-dalnostu-do-150-km-reshenie-za-pentagonom.html

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Американська компанія Boeing запропонувала передати Україні дешеві малогабаритні високоточні снаряди, що встановлюються на наявні ракети.

Система, що отримала назву бомби малого діаметра наземного базування (GLSDB), є одним із можливих варіантів по запуску у виробництво нових боєприпасів для України та східноєвропейських союзників США. Пентагон вже розглядає цю пропозицію, повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Зазначається, що GLSDB — це реактивний артилерійський боєприпас, який створюється спільно компаніями SAAB і Boeing, і знаходиться в розробці з 2019 року. Бомба складається зі снаряду малого діаметра GBU-39 та ракетного двигуна M26. Цих компонентів є вдосталь на американських складах.

Ракетний двигун M26 відносно поширений, а GBU-39 коштує близько 40 тис. дол. Все це робить ці бомби відносно недорогими, а почати снаряди можуть вже з 2023 року.

Дальність польоту GLSDB становить близько 150 км, а керується снаряд за допомогою GPS. Такі снаряди дозволили б ЗСУ завдавати високоточних ударів глибоко у тилу окупантів.

Нагадаємо, 10 листопада Пентагон оголосив про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 400 млн дол. США. ЗСУ передадуть ракети для систем ППО HAWK, чотири зенітно-ракетні комплекси Avenger та ракети Stinger, боєприпаси для HIMARS, 21 тис. 155-мм артилерійських снарядів та 500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів.

Джерело: Reuters