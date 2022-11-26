Агент фсб шпигував за військовими в Одесі. Фото: СБУ

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Служба безпеки України викрила ще одного поплічника російських окупантів.

В Одесі оперативники спецслужби затримали агента російської федеральної служби безпеки. Зловмисник приховано збирав інформацію про місця дислокації військ на південному напрямку. Його цікавили розвіддані щодо кількості особового складу та військової техніки, актуальні відомості стосовно обороноздатності та бойової готовності військових об'єктів. Про це 26 листопада повідомили в прес-центрі СБУ.

З’ясувалося, що на ворога працював місцевий мешканець, який був активним прибічником нинішньої ідеології москви. Також затриманий розраховував отримати «посаду» в окупаційній адміністрації, у разі захоплення регіону росіянами.

Зловмисник виїжджав до різних районів Одеси та передмістя і візуально оглядав місцевість. А для фіксації військових об'єктів він використовував прихований у салоні власного авто відеореєстратор. Зібрану інформацію зберігав на картці пам’яті, яку планував передати загарбникам. Затримали фсбшника на спробі передачі розвідданих ворогу.

Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України 25 листопада затримала екс-співробітника МВС України, який хотів передати росіянам флешку з даними співробітників СБУ, ГУР, лідерів руху «Азов», а також військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.