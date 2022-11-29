Весной в рф оценивали возможность ядерного удара по Украине - Newsweek

https://racurs.ua/n177273-vesnoy-v-rf-ocenivali-vozmojnost-yadernogo-udara-po-ukraine-newsweek.html

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Після перших провалів російської армії навесні офіційні особи у владі рф обговорювали можливість застосування ядерної зброї для удару по Україні.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Факт таких розмов підтверджують електронні листи, які російський правозахисник і засновник сайту Gulagu.net Володимир Осєчкін отримував від свого інформатора у ФСБ з позивним «Вітер змін». Повідомляється, що тему застосування ядерної зброї обговорювали російські генерали і співробітники ФСБ, воєнний злочинець рф диктатор володимир путін у цих розмовах нібито не фігурував.

Newsweek вказує, що більшість учасників розмов припускали, що путін не піде на застосування ядерної зброї, оскільки це означало б «поразку росії» в очах противників та нейтральних країн. За даними Newsweek, ними висловлювались думки, що якщо російський президент віддасть наказ нанести ядерний удар по Україні, то його рішення може заблокувати військове командування.

Обговорення ядерного удару мало місце за кілька місяців до того, як путін заявляв про готовність до використання ядерної зброї для захисту «територіальної цілісності рф».