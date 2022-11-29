Денис Шмигаль, фото: «Главком»

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Ракурс

Українська енергосистема, пропри постійні російські обстріли, залишається цілісною. Заживлені всі регіони України, окрім Херсонської області, де територія щільно замінована та є дуже суттєві пошкодження.

Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% - це дефіцит, який корегується обмеженнями споживання. Про це сьогодні, 29 листопада, під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль наголошує, що наявного виробництва електроенергії достатньо, щоб вмикати світло в оселях українців хоча б по п’ять-шість годин на день

При дефіциті в системі в 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, для населення в кожній області залишається 50−60% на покриття потреб, — зазначає прем'єр. — Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на п’ять-шість годин на день.

Прем'єр додає, що перед обленерго наразі стоять два завдання:

не перевищувати надані їм «Укренерго» ліміти споживання електроенергії;

мінімізувати нерівномірні відключення.

Не допустимо, що в одних будинках не було світла по 20−30 годин, інколи по 40 годин, тоді як інші лишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості, — наголосив Шмигаль.

Шмигаль також закликав місцеву владу пояснити людям, чому деякі будинки не відключають — з яких причин, з якими об'єктами критичної інфраструктури вони пов’язані.