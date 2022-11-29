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Ученые обнаружили ген, отвечающий за развитие бесплодия, фото: Институт молекулярной биологии и генетики

Украинские ученые обнаружили ген, отвечающий за бесплодие

29 ноя 2022, 20:50
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Українські учені заявили про виявлення гена, який відповідає за розлади статевого розвитку та безпліддя.





Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Інституту молекулярної біології і генетики.

Учені нашого інституту здійснили важливе відкриття, яке допоможе розібратися у генетичних механізмах складних статевих розладів, робити прогнози для діагностики таких хвороб, власне, допоможе розробляти лікування чоловічого та жіночого безпліддя, — наголошується в повідомленні.

Учені встановили, що порушення в певній ділянці цього гену спричиняють збій статевого розвитку і, як наслідок, — низку ускладнень здоров’я, зокрема й безпліддя.

Цей ген також задіяний у складній системі, що призводить до онкологічних захворювань статевих органів, — наголошують учені.

Зазначається, що відкриття було зроблене в ході експериментів над мушками-дроздофілами, у яких послідовність гена DCL3 (STARD8) дуже подібна до відповідних послідовностей у людей.

Робота, яку провів колектив науковців під керівництвом професорки Людмили Лівшиць, належить до царини фундаментальної науки, однак саме ці дослідження відкривають перспективи застосування отриманих знань у практичній медицині, — зазначається в повідомленні.

Источник: Ракурс


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