Українські учені виявили ген, який відповідає за безпліддя

Українські учені виявили ген, який відповідає за безпліддяhttps://racurs.ua/ua/n177298-ukrayinski-ucheni-vyyavyly-gen-yakyy-vidpovidaie-za-bezpliddya.htmlРакурс
Українські учені заявили про виявлення гена, який відповідає за розлади статевого розвитку та безпліддя.
Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Інституту молекулярної біології і генетики.
Учені нашого інституту здійснили важливе відкриття, яке допоможе розібратися у генетичних механізмах складних статевих розладів, робити прогнози для діагностики таких хвороб, власне, допоможе розробляти лікування чоловічого та жіночого безпліддя, — наголошується в повідомленні.
Учені встановили, що порушення в певній ділянці цього гену спричиняють збій статевого розвитку і, як наслідок, — низку ускладнень здоров’я, зокрема й безпліддя.
Цей ген також задіяний у складній системі, що призводить до онкологічних захворювань статевих органів, — наголошують учені.
Зазначається, що відкриття було зроблене в ході експериментів над мушками-дроздофілами, у яких послідовність гена DCL3 (STARD8) дуже подібна до відповідних послідовностей у людей.
Робота, яку провів колектив науковців під керівництвом професорки Людмили Лівшиць, належить до царини фундаментальної науки, однак саме ці дослідження відкривають перспективи застосування отриманих знань у практичній медицині, — зазначається в повідомленні.