Українські учені виявили ген, який відповідає за безпліддя

Учені виявили ген, який відповідає за розвиток безпліддя, фото: Інститут молекулярної біології і генетики

https://racurs.ua/ua/n177298-ukrayinski-ucheni-vyyavyly-gen-yakyy-vidpovidaie-za-bezpliddya.html

Ракурс

Українські учені заявили про виявлення гена, який відповідає за розлади статевого розвитку та безпліддя.

Про це сьогодні, 29 листопада, повідомляється на Фейсбук-сторінці Інституту молекулярної біології і генетики.

Учені нашого інституту здійснили важливе відкриття, яке допоможе розібратися у генетичних механізмах складних статевих розладів, робити прогнози для діагностики таких хвороб, власне, допоможе розробляти лікування чоловічого та жіночого безпліддя, — наголошується в повідомленні.

Учені встановили, що порушення в певній ділянці цього гену спричиняють збій статевого розвитку і, як наслідок, — низку ускладнень здоров’я, зокрема й безпліддя.

Цей ген також задіяний у складній системі, що призводить до онкологічних захворювань статевих органів, — наголошують учені.

Зазначається, що відкриття було зроблене в ході експериментів над мушками-дроздофілами, у яких послідовність гена DCL3 (STARD8) дуже подібна до відповідних послідовностей у людей.