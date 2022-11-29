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россия повредила ряд объектов электроснабжения в Украине

Российские обстрелы — количество поврежденных объектов электроснабжения назвали в правительстве

29 ноя 2022, 21:49
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Російські обстріли пошкодили в Україні майже 600 об'єктів електро- і теплопостачання.





Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України з посиланням на дані, озвучені 28 листопада під час засідання Штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 років.

На сьогодні в Україні пошкоджено:

  • 444 котелень;
  • 13 ТЕЦ;
  • сім ТЕС;
  • 128 центральних теплових пунктів.

Завдяки скоординованим діям на сьогодні вже відновлено 316 таких об'єкти, — зазначила заступниця очільника Мінрегіону Наталія Хоцянівська.

Источник: Ракурс


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