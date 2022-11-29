росія пошкодила низку об’єктів електропостачання в Україні

https://racurs.ua/ua/n177300-rosiyski-obstrily-kilkist-poshkodjenyh-obiektiv-elektropostachannya-nazvaly-v-uryadi.html

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Російські обстріли пошкодили в Україні майже 600 об'єктів електро- і теплопостачання.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України з посиланням на дані, озвучені 28 листопада під час засідання Штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 років.

На сьогодні в Україні пошкоджено:

444 котелень;

13 ТЕЦ;

сім ТЕС;

128 центральних теплових пунктів.