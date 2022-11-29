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росія пошкодила низку об’єктів електропостачання в Україні
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Російські обстріли пошкодили в Україні майже 600 об'єктів електро- і теплопостачання.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України з посиланням на дані, озвучені 28 листопада під час засідання Штабу з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 років.
На сьогодні в Україні пошкоджено:
- 444 котелень;
- 13 ТЕЦ;
- сім ТЕС;
- 128 центральних теплових пунктів.
Завдяки скоординованим діям на сьогодні вже відновлено 316 таких об'єкти, — зазначила заступниця очільника Мінрегіону Наталія Хоцянівська.
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